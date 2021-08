Sophro’balade & Concert : au coeur de Cérences Cérences, 12 septembre 2021, Cérences.

Venez découvrir le cœur de Cérences le Dimanche 12 septembre.

1 / La sophro’balade allient les bienfaits de la sophrologie à une balade en plein air, pour se détendre, se ressourcer et lâcher-prise.

(Niveau : facile, accessible à toutes les personnes de plus de 14 ans).

2 / Le concert : les bienfaits enchanteurs de la musique, intensifieront votre détente. Vous pourrez même chanter et danser, si vous le souhaitez. (Lors de celui-ci, vous pourrez découvrir une réinterprétation de “Cérences,mon coeur” interprétée par Sébastien Bravin)

RESERVATION OBLIGATOIRE/nombre de places limité

-SERVICES ET TARIFS-

-Sophro’balade + concert : 18 €

-Sophro’balade seule : 15 € (1 h 30)

-Concert seul : 10 € pour les plus de 14 ans. Gratuit pour les enfants de 13 ans et moins.

Informations et/ou réservations au : 07.80.00.75.45

aimiesophrologie@gmail.com +33 7 80 00 75 45 http://aimiesophrologie@gmail.com/

