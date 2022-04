Sophro’balade au coeur de la forêt La Lucerne-d’Outremer La Lucerne-d'Outremer Catégories d’évènement: La Lucerne-d'Outremer

La Lucerne-d’Outremer Manche Entre forêt et vallée du Thar,

Retrouvez sérénité au coeur de cette nature et de ce site monastique emblématique de la région. Une Alliance entre sophrologie, marche douce et découverte du territoire pour un moment de lâcher-prise et de relaxation, un instant de douceur qui permet de « s’échapper » de son quotidien.?? – Localisation : à 15 minutes de Granville et Jullouville. Lieu précis indiqué lors de la réservation. – Tarif : 15 €/personne.

– Age minimum requis : 14 ans.

– Niveau : facile.

Informations et réservation au : 07. 80. 00. 75. 45. Entre forêt et vallée du Thar,

