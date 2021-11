Sophro’Art chez André Van Beek Saint-Paul, 12 décembre 2021, Saint-Paul.

Sophro’Art chez André Van Beek Saint-Paul

2021-12-12 10:30:00 – 2021-12-12 12:00:00

Saint-Paul Oise Saint-Paul

20 20 Vivez une séance de sophrologie et découvrez la peinture d’André Van Beek dans un état de détente absolue..

Avec tous vos sens, ressentez pleinement l’âme du peintre, la beauté des couleurs et des formes..

Puis Visite de sa galerie d’art et partage autour d’un thé..

alicebenion@gmail.com +33 6 51 52 25 83

Sophro_nature

Saint-Paul

