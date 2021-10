Penne-d'Agenais Penne-d'Agenais Lot-et-Garonne, Penne-d'Agenais Sophro-Rando : partez à la découverte de votre bien-être en extérieur Penne-d’Agenais Penne-d'Agenais Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne Penne-d’Agenais Au programme : marche Yogi, exercice bien-être en extérieur, découvrir la nature autour des 5 sens.

Prévoir : bouteille d’eau, vêtement chaud pour la méditation, chaussure de marche ou basket, tapis ou couverture.

+33 6 14 31 12 09

