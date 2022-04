Sophro-Rando Maison des Marais Longpré-les-Corps-Saints Catégories d’évènement: Longpré-les-Corps-Saints

Je propose une sortie Sophro-Rando ( environ 5 km) Marcher, Respirer, Méditer, connecter notre corps aux milieux naturels, développer nos sens. Cette sortie permet de pratiquer la sophrologie autrement. L’objectif de la Sophro-Rando est de stimuler nos sens, vivre l’instant présent et favoriser notre bien-être en prenant pleine conscience des éléments qui nous entourent. Se reconnecter à la nature permet de recharger notre énergie et de faire le plein de vitalité. Proposée par Myriam Louf Sophrologue, CSA Longré-les-Corps-Saints

Sur inscription, gratuit

L’alliance entre les bénéfices de la sophrologie et les vertus de la marche au grand air Maison des Marais Longpré-les-Corps-Saints Longpré-les-Corps-Saints Somme

