Sophro Promenade Pays de Bray Hodenc-en-Bray, 6 juin 2022, Hodenc-en-Bray.

Sophro Promenade Pays de Bray Hodenc-en-Bray

2022-06-06 – 2022-06-06

Hodenc-en-Bray 60650 Hodenc-en-Bray

Venez pour une promenade en forêt. Au fur et à mesure de notre balade, nous ferons des arrêts sophrologique pour prendre conscience de notre respiration, de notre corps, et de nos sens, tout en accueillant les sons et les paysages environnants.

Participants + de 14 ans

Sur réservation obligatoire.

Venez pour une promenade en forêt. Au fur et à mesure de notre balade, nous ferons des arrêts sophrologique pour prendre conscience de notre respiration, de notre corps, et de nos sens, tout en accueillant les sons et les paysages environnants.

Participants + de 14 ans

Sur réservation obligatoire.

sophroyin.contact@gmail.com +33 6 11 59 05 43

Venez pour une promenade en forêt. Au fur et à mesure de notre balade, nous ferons des arrêts sophrologique pour prendre conscience de notre respiration, de notre corps, et de nos sens, tout en accueillant les sons et les paysages environnants.

Participants + de 14 ans

Sur réservation obligatoire.

Hodenc-en-Bray

dernière mise à jour : 2022-05-25 par