Sophro-promenade : Les Chemins d'Harmonie 2021-08-12

Ressourcez-vous le temps d'une journée et initiez-vous à cette pratique de bien-être dans le cadre exceptionnel du Mont Sainte-Odile et son Mur Païen. Au programme : détente, relaxation, bien-être, pratiques sophroniques pour l'harmonisation du corps et du mental. Un repas préparé par la boucherie-traiteur De l'Art et du Cochon d'Ottrott est compris dans le tarif (deux plats au choix).

+33 7 87 09 00 73

