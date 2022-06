Sophro parents/enfants en plein air Saint-Piat, 2 juillet 2022, Saint-Piat.

Sophro parents/enfants en plein air

Saint-Piat Eure-et-Loir

2022-07-02 11:30:00 – 2022-07-02 13:30:00

Saint-Piat

Eure-et-Loir

Saint-Piat 1 faubourg de la Bretonniere Eure-et-Loir

7 EUR L’école est finie commencent les vacances …

Venez partager un temps de détente Parents/enfants à l’étang de changé de St Piat, où l’on découvrira le tour de l’étang et la Nature qui l’entoure .

Nous prendrons le temps pour pratiquer la sophrologie pour nous détendre et nous ressourcer après une année tumultueuse.

Et nous finirons par un pique-nique partagé tous ensemble afin de commencer l’été et les vacances dans une ambiance conviviale et de partage .

RDV à l’étang de Changé (parking du centre de loisirs) à partir de 11h30 jusqu’à 14 heures.

Prix 15 euros par adulte et 7 euros par enfant

Pensez à apporter un chapeau, de l’eau et de quoi vous installer confortablement ainsi que votre contribution au pique-nique partagé ( au minium un plat, salade, quiche …et une boisson ).

Une séance de sophrologie en plein-air dans le cadre magique des étangs de Changé à St Piat.

contact@tourismeporteseureliennes.fr https://www.tourismeporteseureliennes.fr/pages/reservation-des-activites-de-loffice-de-tourisme-24.html

OT des portes euréliennes

1 faubourg de la Bretonniere Saint-Piat

