Sophro nature équilibre corps et esprit Montreuil-sur-Brêche

Oise

Sophro nature équilibre corps et esprit Montreuil-sur-Brêche

2022-03-27

2022-03-27 10:30:00 – 2022-03-27 12:30:00

Montreuil-sur-Brêche Oise Montreuil-sur-Brêche Besoin de respiration et d’équilibre..????

Rejoins-moi dimanche 27 mars de 10h30 à 12h30 à Montreuil-sur-Brêche pour une évasion végétale entre champs et forêt ponctuée de pauses de sophrologie. ????

Au programme sur un parcours de 4km:

?? Marche respirée

????? Sophrologie des hémicorps

?? Partage d’une boisson chaude

Tarifs:

15 euros/personne

Infos et inscription;

06 51 52 25 83 ou alicebenion@gmail.com

Au plaisir de te rencontrer! ??

Montreuil-sur-Brêche

