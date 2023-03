Sophro nature Détox en forêt de Vieux Moulin Vieux-Moulin Vieux-Moulin Catégories d’Évènement: Oise

Oise Vieux-Moulin A vos baskets, Détoxez-vous en pleine nature par la marche active, alternée à des techniques de sophrologie sur un parcours de 5 km en forêt de Vieux Moulin.

Je vous propose des techniques de respiration régénérantes et des étirements en relaxation dynamique, afin d’harmoniser votre corps et votre esprit. ‍♀️ Collation détox offerte.

Chaussures de sport recommandées et de quoi s’hydrater. Tarifs: 15 euros Infos et réservations:

06 51 52 25 83 / alicebenion@gmail.com

www.sophrologie-nature.fr

