Sophr’o MUDO Beauvais, 21 février 2022, Beauvais.

Sophr’o MUDO Beauvais

2022-02-21 18:15:00 – 2022-02-21 19:30:00

Beauvais Oise Beauvais Oise Hauts-de-France

10 10 10 Prenez une grande respiration et observez l’œuvre devant vous ! Aurélie Legoix, sophrologue, vous accompagne afin de retrouver un état de bien-être dans un moment privilégié et intime. Chaque séance permet de découvrir différemment les œuvres du musée sur un temps privilégié, tout en se recentrant sur ses propres émotions. Contemplation, détente et expérience sensorielle sont les maîtres mots de cette activité hors des sentiers battus !

Lundi 21 février 2022 de 18h15 à 19h30.

En collaboration avec une médiatrice du musée.

Public adulte.

Tarif : 10 € par personne.

Sur réservation au 03 44 10 40 50 ou sur contact.mudo@mudo.oise.fr .

Entrée sur présentation du pass vaccinal. Port du masque obligatoire.

contact.mudo@mudo.oise.fr +33 034410405 http://mudo.oise.fr/

MUDO-Musée de l’Oise

Beauvais

