Sophr'o MUDO Beauvais Beauvais

Oise

Sophr’o MUDO Beauvais, 22 novembre 2021, Beauvais. Sophr’o MUDO Beauvais

2021-11-22 18:00:00 – 2021-11-22 19:30:00

Beauvais Oise Beauvais 10 10 Lundi 22 novembre de 18h15 à 19h30 Le MUDO-Musée de l’Oise vous propose de participer à une séance collective de sophrologie, méthode psycho corporelle permettant de développer un équilibre entre le corps et l’esprit que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. Participez à une séance collective de sophrologie créative de découverte d’une œuvre du MUDO, en collaboration avec une médiatrice du musée.

Beauvais

