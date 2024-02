Sophr’o MUDO Beauvais, lundi 25 mars 2024.

Sophr’o MUDO Beauvais Oise

Prenez une grande respiration et observez l’œuvre devant vous ! La sophrologue vous accompagne afin de retrouver un état de bien-être dans un moment privilégié et intime. Chaque séance permet de découvrir différemment les œuvres du musée sur un temps privilégié, tout en se recentrant sur ses propres émotions. Contemplation, détente et expérience sensorielle sont les maîtres mots de cette activité hors des sentiers battus !

En collaboration avec une médiatrice du musée.

> Lundi 26 février de 18h15 à 19h30

> Lundi 25 mars de 18h15 à 19h30

> Lundi 29 avril de 18h15 à 19h30

> Lundi 27 mai de 18h15 à 19h30

> Lundi 24 juin de 18h15 à 19h30

Sur réservation au 03 44 10 40 63 ou sur contact.mudo@mudo.oise.fr . Jauge limitée.10 .

1 Rue du Musée

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France contact.mudo@mudo.oise.fr

