Sophro-méditation par les plantes La Marbrerie, 13 novembre 2021, Montreuil.

Date et horaire exacts : Le samedi 13 novembre 2021

de 11h à 12h30

payant

Atelier détente et introspection à la Marbrerie.

Caroline, aromathérapeute et Magali, sophrologue vous proposent dans cet atelier un voyage à travers les sens. Caroline vous présentera deux plantes qui inspireront la guidance de Magali. Ces plantes seront nos guides vers un état d’éveil et d’harmonie : entre lâcher-prise et redynamisation.

L’aromathérapie est une thérapie complémentaire et alternative de santé en utilisant des huiles essentielles et des plantes aromatiques. Son approche par la voie olfactive, l’aromacologie, aide à préserver et à améliorer la santé psycho-émotionnelle et la joie de vivre.

La sophrologie permet de revenir à soi, à ses sensations par des mouvements corporels simples, en douceur.

Événements -> Salon

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

9 : Mairie de Montreuil (224m) 9 : Croix de Chavaux (764m)



Contact : La Marbrerie 0143627119 contact@lamarbrerie.fr https://lamarbrerie.fr/sophro-meditation-par-les-plantes/ https://www.facebook.com/events/857691174929869/

Événements -> Salon

Date complète :

2021-11-13T11:00:00+01:00_2021-11-13T12:30:00+01:00