Sophro GREEN Troissereux, dimanche 31 mars 2024.

Sophro GREEN Troissereux Oise

Vive le printemps !??

Venez respirer et vous offrir une bonne détox corporelle et respiratoire dans un cadre naturel et bucolique. ?????

Rejoignez moi Dimanche 31/03 de 10h30 à 12h aux étangs de Troissereux à 6 km de Beauvais, pour renouer en douceur avec votre souffle et réveiller votre énergie vitale.

Au programme: ??

– Découverte du site naturel des étangs de Troissereux

– Séance de sophrologie axée sur le nettoyage respiratoire et corporel en relaxation dynamique

– Partage d’une boisson détox et conseil bien-être

Tarifs: 15 euros/personne ??

Infos et inscriptions: ??

06 51 52 25 83 / www.sophrologie-nature.fr

Au plaisir de vous retrouver ?? 1515 15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:30:00

fin : 2024-03-31 12:00:00

1 Rue du Château

Troissereux 60112 Oise Hauts-de-France alicebenion@gmail.com

