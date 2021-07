Corrençon-en-Vercors Corrençon-en-Vercors Corrençon-en-Vercors, Isère Sophro en famille « les enfants du nouveau monde » Corrençon-en-Vercors Corrençon-en-Vercors Catégories d’évènement: Corrençon-en-Vercors

Sophro en famille « les enfants du nouveau monde » Corrençon-en-Vercors, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Corrençon-en-Vercors. Sophro en famille « les enfants du nouveau monde » 2021-07-29 10:00:00 – 2021-07-29 14:00:00 Parking du Golf de Corrençon Les Ritons

Corrençon-en-Vercors Isère Corrençon-en-Vercors EUR 45 45 Un atelier pour les familles qui souhaitent découvrir leurs enfants sous un nouveau jour pour mieux les accompagner. Il s’adresse en particulier aux familles avec enfants (et parents) atypiques, zèbres, hypersensibles, HPI, HPE, DIS, hyper-actifs. masophroyoga@outlook.fr +33 6 82 33 74 85 https://www.stephaniemarsura.com/ dernière mise à jour : 2021-06-11 par Office de Tourisme de Corrençon en Vercors

