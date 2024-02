SOPHR’Ô en eaux chaudes Centre de Thérapie Atlantis La baule, samedi 17 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T17:00:00+01:00 – 2024-02-17T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T18:00:00+01:00 – 2024-02-17T19:00:00+01:00

Et si vous vous laissiez guider vers la merveilleuse, douce et enveloppante voie de l’eau ?

Je vous propose une BULLE de douceur en apesanteur, pour vous ressourcer en profondeur. Au sein d’un lieu magique : Atlantis, centre de thérapie à La Baule.

Un bassin d’eaux chaudes à 35°, un cocon, un ventre maternel.Savourer les bercements en eaux chaudes.Suspendre le temps. Flotter. S’alléger.S’abandonner à la légèreté de l’ÊTRE.

Un voyage méditatif au cœur de Soi.Douceur et puissance de notre alliée,l’EAU.Revivances, reliances, renaissances…

Etes-vous prêts et prêtes à plonger au de vous m’aime ? En petit groupe. 5 places

Infos / réservations : 06 43 46 78 60

45€/personne, en groupe de 3 à 5.

Centre de Thérapie Atlantis 4 Avenue de la Châtelaine 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

