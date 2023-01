SOPHRO-CONTES Sainte-Jamme-sur-Sarthe, 18 janvier 2023, Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sainte-Jamme-sur-Sarthe. SOPHRO-CONTES 13 Rue du 11 Novembre Bibliothèque Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe Bibliothèque 13 Rue du 11 Novembre

2023-01-18 – 2023-01-18

Bibliothèque 13 Rue du 11 Novembre

Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Sarthe Sainte-Jamme-sur-Sarthe Animé par Aude LELONG ROUSSEL, sophrologue-énergéticienne, chaque séance se déroulera en quatre temps :

Un temps pour exprimer son ressenti et parler de « ses peurs »

Lecture d’un conte et relaxation dynamique en lien avec la gestion de la peur

Lecture d’un conte puis animation d’une médiation en lien avec le thème

Un temps d’échange pour laisser place aux ressentis Mercredi 18 janvier à 18h30 (public à partir de 15 ans) ; samedi 21 janvier à 14h30 (séance parents-enfants); samedi 21 janvier à 16h30 (séance parents-enfants). Chaque séance dure 1h00 à 1h15, séances gratuites sur inscription au 02 43 24 31 57. Sophro conte animé par une énergéticienne. +33 2 43 24 31 57 Bibliothèque 13 Rue du 11 Novembre Sainte-Jamme-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2023-01-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Sainte-Jamme-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Sainte-Jamme-sur-Sarthe Adresse Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe Bibliothèque 13 Rue du 11 Novembre Ville Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sainte-Jamme-sur-Sarthe lieuville Bibliothèque 13 Rue du 11 Novembre Sainte-Jamme-sur-Sarthe Departement Sarthe

Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-jamme-sur-sarthe-sainte-jamme-sur-sarthe/

SOPHRO-CONTES Sainte-Jamme-sur-Sarthe 2023-01-18 was last modified: by SOPHRO-CONTES Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sainte-Jamme-sur-Sarthe 18 janvier 2023 13 Rue du 11 Novembre Bibliothèque Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sainte-Jamme-sur-Sarthe, Sarthe sarthe

Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe