Association Sophro In L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron L’Hospitalet-du-Larzac L’association SOPHRO IN est heureuse de vous proposer une nouvelle saison de sophro balades où vous pourrez bénéficier des bienfaits physiques et psychiques associés à la pratique de la sophrologie en pleine nature. Les sophro balades peuvent durer 1h ou plus, jusqu’à 02h selon l’endroit. Vous vivrez une expérience riche et unique au sein d’un groupe, qui permet l’élan d’une dynamique positive tout en restant centré sur soi-même. Ces moments qui privilégient la marche et la détente au grand air sont amplement suffisants pour se déconnecter du stress et oublier ses pensées négatives. Ainsi, lors de ces sophro-balades, vous alternerez marche libre, marche consciente, pause sophro, partage, contemplation, silence… L’éveil des sens, un regard neuf sur cette nature qui nous entoure. Respirations, exercices de cohérence cardiaque Pour une meilleure oxygénation, ces sophro-balades vous sont proposées en pleine nature ou en bord de mer. Sophro-balades douces et accessibles à tous Elles ne dépassent jamais les 2,5km alors venez profiter des bienfaits de la sophrologie dans la nature. Le RDV est toujours prévu à la place du village de l’Hospitalet du Larzac à 15h. Pour participer aux sophro balades, il suffit d’amener un sac à dos dans lequel vous pourrez prévoir d’amener une bouteille d’eau ou gourde, casquette, crème solaire et tapis ou couverture pour la partie relaxation qui est proposée à la fin de la sophro balade.

