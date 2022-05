Sophro balades Colleville-Montgomery, 18 avril 2022, Colleville-Montgomery.

Sophro balades Poste de Secours Boulevard Maritime Colleville-Montgomery

2022-04-18 11:00:00 – 2022-09-25 12:30:00 Poste de Secours Boulevard Maritime

Colleville-Montgomery Calvados

Accordez-vous un temps pour vous, un moment de détente et de relaxation sur la plage.

La sophrologie, grâce à des exercices de respiration, de visualisation et de tensions/relâchements musculaires doux permet de retrouver une harmonie entre le corps et l’esprit.

Nadine Mercier, sophrologue, vous propose une séance le matin et une l’après-midi tous les jours, du lundi au dimanche, du mois d’avril à fin septembre.

En fonction des conditions météorologiques.

sophronadinemcr@gmail.com +33 6 65 74 05 12

