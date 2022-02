Sophro-balade Veules-les-Roses, 17 septembre 2022, Veules-les-Roses.

Sophro-balade Veules-les-Roses

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-17 12:00:00

Veules-les-Roses Seine-Maritime Veules-les-Roses

Le temps d’une sophrobalade, vivez un moment privilégié dans un des plus beaux villages de France.

Dans une ambiance conviviale et ludique au sein d’un petit groupe, venez vivre l’expérience de la SOPHROLOGIE AU NATUREL.

Guidés par nos voix (Christine et Laurence, 2 sophrologues certifiées), le temps d’une marche, ponctuée de techniques de respiration et de relaxation, (re)découvrez Veules-les-Roses, son patrimoine culturel et naturel, en prenant le temps d’ECOUTER, de REGARDER, de RESPIRER, de SENTIR, de vous RESSOURCER, de LACHER-PRISE.

Grâce à la sophrologie et ses bienfaits en plein air, vous vous reconnectez à vos sensations et vivez pleinement le moment présent.

Veules-les-Roses, la campagne à la mer…Un temps pour soi !

• Public : A partir de 16 ans

• Tarif : 20€/personne

• Durée : 2h – de 10h00 à 12h00

Quelques informations pratiques pour vivre pleinement ce moment de détente et de dépaysement :

• Vous munir de vêtements adaptés à la météo du jour & de chaussures de marche,

• Petit sac à dos et bouteille d’eau,

• Selon les conditions météorologiques, nous nous réservons le droit d’annuler la balade Sophro2hors. Dans ce cas, vous serez informé(e) par SMS,

• Nos compagnons à quatre pattes ne sont pas admis,

• Parcours accessible à tous, sans difficulté majeure,

• Si vous êtes un groupe de 6 à 20 personnes maximum, possibilité de proposer des créneaux sur-mesure.

Le temps d’une sophrobalade, vivez un moment privilégié dans un des plus beaux villages de France.

Dans une ambiance conviviale et ludique au sein d’un petit groupe, venez vivre l’expérience de la SOPHROLOGIE AU NATUREL.

Guidés par nos voix…

contact@sophro2hors.fr +33 7 67 00 37 78

Le temps d’une sophrobalade, vivez un moment privilégié dans un des plus beaux villages de France.

Dans une ambiance conviviale et ludique au sein d’un petit groupe, venez vivre l’expérience de la SOPHROLOGIE AU NATUREL.

Guidés par nos voix (Christine et Laurence, 2 sophrologues certifiées), le temps d’une marche, ponctuée de techniques de respiration et de relaxation, (re)découvrez Veules-les-Roses, son patrimoine culturel et naturel, en prenant le temps d’ECOUTER, de REGARDER, de RESPIRER, de SENTIR, de vous RESSOURCER, de LACHER-PRISE.

Grâce à la sophrologie et ses bienfaits en plein air, vous vous reconnectez à vos sensations et vivez pleinement le moment présent.

Veules-les-Roses, la campagne à la mer…Un temps pour soi !

• Public : A partir de 16 ans

• Tarif : 20€/personne

• Durée : 2h – de 10h00 à 12h00

Quelques informations pratiques pour vivre pleinement ce moment de détente et de dépaysement :

• Vous munir de vêtements adaptés à la météo du jour & de chaussures de marche,

• Petit sac à dos et bouteille d’eau,

• Selon les conditions météorologiques, nous nous réservons le droit d’annuler la balade Sophro2hors. Dans ce cas, vous serez informé(e) par SMS,

• Nos compagnons à quatre pattes ne sont pas admis,

• Parcours accessible à tous, sans difficulté majeure,

• Si vous êtes un groupe de 6 à 20 personnes maximum, possibilité de proposer des créneaux sur-mesure.

Veules-les-Roses

dernière mise à jour : 2022-02-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre