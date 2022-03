Sophro balade Thézac, 20 mars 2022, Thézac.

Sophro balade Thézac

2022-03-20 – 2022-03-20

Thézac Lot-et-Garonne Thézac

EUR 0 0 Chrysalide les Ailes du Bien Etre vous donne rendez-vous pour une sophro balade.

Rendez-vous à partir de 14h devant la mairie de Thézac puis direction le lieu de départ.

La participation est libre et l’intégralité de la somme sera reversée aux chemins de Thézac en faveur du peuple Ukrainien.

Nombre de participants limité.

Parcours de 2,6km (2h environ), prévoir des chaussures de marche, une casquette et de l’eau.

Ce parcours est adapté pour les enfants qui peuvent marcher sur cette distance et participer aux pauses sophrologiques.

+33 6 85 84 04 51

dernière mise à jour : 2022-03-10 par