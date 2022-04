Sophro-balade Savigny-en-Véron, 31 juillet 2022, Savigny-en-Véron.

Sophro-balade Savigny-en-Véron

2022-07-31 15:30:00 – 2022-07-31 17:00:00

Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Bain de nature à la découverte du bocage et des paysages bucoliques du Véron. Marche en pleine conscience, respiration profonde, stimulations sensorielles, la sophro-balade permet d’être à l’écoute de soi et de l’environnement. Vous en repartirez ressourcés et plein d’énergie.

Adultes

Plein tarif : 4€ / tarif réduit : 2,50€

Rendez-vous à l’écoMusée

Réservation indispensable au 02 47 58 09 05

Savigny-en-Véron

