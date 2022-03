Sophro-balade nocturne – Earth Hour hotel de ville la londe La Londe Catégories d’évènement: La Londe

Seine-Maritime

Sophro-balade nocturne – Earth Hour hotel de ville la londe, 26 mars 2022, La Londe. Sophro-balade nocturne – Earth Hour

hotel de ville la londe, le samedi 26 mars à 18:00

Dans le cadre de Earth Hour, Mon P’tit Atelier de la Cop21, la commune de La Londe et l’association d’Echo des Sens vous proposent une sophro balade nocturne. RDV devant la mairie (133 rue Samson Lepesqueur, 76500 La Londe) le samedi 26 mars de 18h à 20h limité à 20 personnes , sur inscription par mail : [culture@mairielalonde.fr](mailto:culture@mairielalonde.fr) ou 06 15 27 47 12 _ _ _ _ _ _ Earth hour est un évènement mondial du WWF d’extinction des lumières. À cette occasion, plusieurs millions de personnes éteignent leurs lumières et, de Singapour à Honolulu en passant par Sydney, Londres, Paris ou New York, des milliers de monuments iconiques plongent dans le noir. Vous aussi Participez à cette mobilisation. Tout le programme Earth Hour de la Métropole et de ses communes sur NotreCop21.fr Toute l’opération Earth Hour sur [https://weactforgood.com/earthhour/](https://weactforgood.com/earthhour/)

Gratuit sur inscription

Dans le cadre de Earth Hour, Mon P’tit Atelier de la Cop21, la commune de La Londe et l’association d’Echo des Sens vous proposent une sophro balade nocturne. hotel de ville la londe 95 Rue Samson Lepesqueur, 76500 La Londe La Londe Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T18:00:00 2022-03-26T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Londe, Seine-Maritime Autres Lieu hotel de ville la londe Adresse 95 Rue Samson Lepesqueur, 76500 La Londe Ville La Londe lieuville hotel de ville la londe La Londe Departement Seine-Maritime

hotel de ville la londe La Londe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-londe/

Sophro-balade nocturne – Earth Hour hotel de ville la londe 2022-03-26 was last modified: by Sophro-balade nocturne – Earth Hour hotel de ville la londe hotel de ville la londe 26 mars 2022 hotel de ville la londe La Londe La Londe

La Londe Seine-Maritime