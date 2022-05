Sophro Balade Loudéac Loudéac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Loudéac

Sophro Balade Loudéac, 21 mai 2022, Loudéac.

2022-05-21 – 2022-05-21

Loudéac Côtes d’Armor Faites le plein d’énergie lors d’une sophro balade au cœur de la Forêt de Loudéac. Redécouvrez le plaisir de la marche. Prenez conscience de votre respiration, de votre corps en mouvement, des détails environnants

Portez un regard neuf sur les paysages

Laissez-vous aller aux parfums et aux sons de la nature, tout simplement !

Tarif : 15€ la balade (gratuit pour un accompagnant). Sur inscription.

Contact : 07 81 52 85 17 – www.alexandracoirier-sophrologue.fr Loudéac

