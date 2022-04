SOPHRO BALADE La Roche-Neuville, 16 avril 2022, La Roche-Neuville.

SOPHRO BALADE Lieu-dit La Roche Ecluse de la Roche La Roche-Neuville

2022-04-16 – 2022-04-16 Lieu-dit La Roche Ecluse de la Roche

La Roche-Neuville Mayenne La Roche-Neuville

EUR 12 12 Les Sophro-Balades se dérouleront en bordure de MAYENNE. La Sophro-Balade est une alternance de marche consciente, de séances de sophrologie et de méditation. Oubliez le quotidien, lâchez les tensions pour vous offrir une vraie parenthèse verte, à l’écoute de la nature et de vos sens. La balade est accessible au plus grand nombre et se fait à vote rythme et en prenant le temps nécessaire pour apprécier le chemin.

Sortie sur inscription au 06 15 43 33 88 – contact@sophrologienature.fr

Sophro balade : se recentrer au cœur de la nature.

contact@sophrologienature.fr +33 6 15 43 33 88 https://sophrologienature.fr/

