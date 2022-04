Sophro’ balade et visite guidée au Plessis-Grimoult Les Monts d’Aunay Les Monts d'Aunay Catégories d’évènement: Calvados

Les Monts d'Aunay

Sophro’ balade et visite guidée au Plessis-Grimoult Les Monts d’Aunay, 23 avril 2022, Les Monts d'Aunay. Sophro’ balade et visite guidée au Plessis-Grimoult Lieu-dit Le Bourg-le Plessis-Grimoult Le Plessis-Grimoult Les Monts d’Aunay

2022-04-23 14:00:00 – 2022-04-23 Lieu-dit Le Bourg-le Plessis-Grimoult Le Plessis-Grimoult

Les Monts d’Aunay Calvados Cette sophro’ balade proposée par Nadine Cirou, sophrologue certifiée, vous emmène partager un moment de détente pour se ressourcer en pleine nature et cultiver sa joie en pleine conscience. En collaboration avec David Lecoeur, président de l’Association Les Blancs Montagnards, qui vous une proposera une balade sophro’ contée avec une visite guidée de l’Abbaye de St Etienne du Plessis-Grimoult, chemin gallo-romain et un point culminant du Calvados. Durée 3h, environ 6km. venir 10mn avant, parking dans le bourg du Plessis. Réservation obligatoire, prévoir chaussures et vêtements appropriés. Goûter offert en fin de balade. Cette sophro’ balade proposée par Nadine Cirou, sophrologue certifiée, vous emmène partager un moment de détente pour se ressourcer en pleine nature et cultiver sa joie en pleine conscience. En collaboration avec David Lecoeur, président de… Cette sophro’ balade proposée par Nadine Cirou, sophrologue certifiée, vous emmène partager un moment de détente pour se ressourcer en pleine nature et cultiver sa joie en pleine conscience. En collaboration avec David Lecoeur, président de l’Association Les Blancs Montagnards, qui vous une proposera une balade sophro’ contée avec une visite guidée de l’Abbaye de St Etienne du Plessis-Grimoult, chemin gallo-romain et un point culminant du Calvados. Durée 3h, environ 6km. venir 10mn avant, parking dans le bourg du Plessis. Réservation obligatoire, prévoir chaussures et vêtements appropriés. Goûter offert en fin de balade. Lieu-dit Le Bourg-le Plessis-Grimoult Le Plessis-Grimoult Les Monts d’Aunay

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Les Monts d'Aunay Autres Lieu Les Monts d'Aunay Adresse Lieu-dit Le Bourg-le Plessis-Grimoult Le Plessis-Grimoult Ville Les Monts d'Aunay lieuville Lieu-dit Le Bourg-le Plessis-Grimoult Le Plessis-Grimoult Les Monts d'Aunay Departement Calvados

Les Monts d'Aunay Les Monts d'Aunay Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-monts-daunay/

Sophro’ balade et visite guidée au Plessis-Grimoult Les Monts d’Aunay 2022-04-23 was last modified: by Sophro’ balade et visite guidée au Plessis-Grimoult Les Monts d’Aunay Les Monts d'Aunay 23 avril 2022 Calvados Les Monts d'Aunay

Les Monts d'Aunay Calvados