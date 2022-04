Sophro’ balade et plantes sauvages à Le Tourneur Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Sophro’ balade et plantes sauvages à Le Tourneur Souleuvre en Bocage, 14 avril 2022, Souleuvre en Bocage. Sophro’ balade et plantes sauvages à Le Tourneur Lieu-dit le moulin Pinel Le Tourneur Souleuvre en Bocage

2022-04-14 14:00:00 – 2022-04-14 Lieu-dit le moulin Pinel Le Tourneur

Cette sophro' balade proposée par Nadine Cirou, sophrologue certifiée, vous emmène partager un moment de détente pour se ressourcer en pleine nature et cultiver sa joie en pleine conscience. En collaboration avec La Maison de la Nature et de la Pierre sèche, Solène Dhermy, animatrice nature, vous proposera une observation et reconnaissance des plantes sauvages comestibles. Durée 3h, environ 5km. venir 10mn avant. Réservation obligatoire, prévoir chaussures et vêtements appropriés. Goûter offert en fin de balade.

