Sophro-Balade dans Le Havre de la Vanlée Bricqueville-sur-Mer, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Bricqueville-sur-Mer.

Sophro-Balade dans Le Havre de la Vanlée 2021-07-28 10:30:00 – 2021-07-28 12:00:00

Bricqueville-sur-Mer Manche Bricqueville-sur-Mer

Julie POTIER & Myriam IDANI

Un désir commun d’associer les vertus de la marche et les bienfaits de la sophrologie.

Une vivance au cœur de la nature pour voyager à travers nos sens dans un cadre unique et préservé, entre plages, dunes et herbus.

Infos & réservations:

06 50 90 04 97 ou 06 11 25 46 42

Tarifs: 25€ par adulte / 15€ par enfant

Myriam IDANI – sophrologue formée à l’Institut de formation à la sophrologie et l’Académie de Sophrologie à Paris. J’accueille les particuliers au cabinet pour des séances et accompagnements individuels et collectifs . Je propose également des séances de groupes régulières ainsi que des ateliers à thème aux associations ainsi qu’aux entreprises dans le cadre de la Qualité de Vie au Travail, et en prévention des risques psychosociaux (stress, burn-out, TMS, concentration et performance).

Julie POTIER – Sophrologue formée au Centre de Formation des Sophrologues Professionnels de Caen. Je suis spécialisée dans l’accompagnement des enfants, ainsi que des personnes en situation de handicap. J’accompagne des personnes en individuelle et/ ou en groupe. J’interviens également dans des écoles, des associations,…

sophrologiebymi@gmail.com +33 6 50 80 04 87 https://midani-sophrologue.fr/ateliers-evenements/

