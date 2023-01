Sophro-Balade Cayeux-sur-Mer, 7 février 2023, Cayeux-sur-Mer . Sophro-Balade Cayeux-sur-Mer Somme

2023-02-07 – 2023-02-07 Cayeux-sur-Mer

Somme Sophro-Balade

1 heure pour vous, pour profiter des bienfaits de la nature et de la sophrologie et améliorer votre bien-être; Sophro-Balade

1 heure pour vous, pour profiter des bienfaits de la nature et de la sophrologie et améliorer votre bien-être; +33 6 60 29 51 27 Cayeux-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Cayeux-sur-Mer, Somme Autres Lieu Cayeux-sur-Mer Adresse Cayeux-sur-Mer Somme Ville Cayeux-sur-Mer lieuville Cayeux-sur-Mer Departement Somme

Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cayeux-sur-mer/

Sophro-Balade Cayeux-sur-Mer 2023-02-07 was last modified: by Sophro-Balade Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer 7 février 2023 Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer, Somme Somme

Cayeux-sur-Mer Somme