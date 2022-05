Sophro-Balade Baume-les-Dames, 22 mai 2022, Baume-les-Dames.

Sophro-Balade Baume-les-Dames

2022-05-22 – 2022-05-22

Baume-les-Dames Doubs

Venez profiter d’une balade de 3h, ponctuée de moments de relaxation et de renforcement du lien corps-esprit, grâce à des exercices de respiration et d’activation de la conscience.

De 09:00 à 12h00.

20 euros par participant.

Pour plus d’information, contactez le 06 15 33 38 34 ou sur le facebook de Sophrologie CROZA

+33 6 15 33 38 34

Baume-les-Dames

