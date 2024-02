SOPHRO BALADE AU BOTANIQUE JARDIN BOTANIQUE Montigny-lès-Metz, dimanche 13 octobre 2024.

Dimanche

Sylvie Grosse, sophrologue relaxologue RNCP, vous propose de redécouvrir le Jardin Botanique par une promenade en conscience, cheminement ponctué d’exercices de sophrologie en harmonie avec l’environnement.S’oxygéner et se détendre, chacun à son rythme, prendre du temps pour soi. Une sophro balade, c’est aussi aiguiser ses sens, être pleinement dans son corps et à son écoute dans l’instant présent.

Pour être à l’aise, baskets, bouteille d’eau et sac sur le dos plutôt que sac à main.

Pour votre confort, le groupe est limité à 5 personnes, sur réservation exclusivement.

Une participation de 20€ par personne est demandée, 15€ pour les privés d’emploi.

Les sorties auront lieu le 2ème et 4ème dimanche à compter du 24 mars jusqu’au 27 octobre sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Si ces dates ne vous conviennent pas, n’hésitez pas à me contacter pour convenir d’une visite privative.Adultes

20 EUR.

Début : 2024-10-13 10:00:00

fin : 2024-10-13 11:30:00

L'événement SOPHRO BALADE AU BOTANIQUE Montigny-lès-Metz a été mis à jour le 2024-02-21