Médiathèque Anne-Frank, le samedi 23 avril à 15:00

**Les sophro-balades permettent de profiter des bienfaits de la marche associés à la pratique de la sophrologie.** Vous vivrez une expérience riche et unique au sein d’un groupe, qui permet l’élan d’une dynamique positive tout en restant centré sur soi-même.Ainsi, lors de ces sophro-balades, vous alternerez marche libre, marche consciente, pause sophro, partage, contemplation, silence… L’éveil des sens, un regard neuf sur cette nature qui nous entoure. Pour une meilleure oxygénation, ces sophro-balades vous sont proposées en forêt ou en bord de mer. Celle-ci s’organisera dans le Bois de l’Archevêque. Sophro-balades douces et accessibles à tous ( elles ne dépassent jamais les 2,5km) alors venez profiter des bienfaits de la sophrologie dans la nature. * Parents et enfants à partir de 15 ans, sur inscription. * Deux possibilités : rendez-vous à la médiathèque pour les plus “sportifs”, ou directement au Bois l’Archevêque.

Parents et enfants à partir de 15 ans, sur inscription.

Les sophro-balades permettent de profiter des bienfaits de la marche associés à la pratique de la sophrologie. Médiathèque Anne-Frank 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Déville-lès-Rouen Seine-Maritime

