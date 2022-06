Sophro-balade Andlau, 1 juillet 2022, Andlau.

Sophro-balade Andlau

2022-07-01 – 2022-07-09

Andlau 67140

EUR Une balade dans la nature ponctuée d’exercices de sophrologie (respiration, 5 sens, etc.) afin de profiter pleinement de ses bienfaits et d’éveiller ses sens. La nature a tellement à nous offrir.

Venez vous ressourcer à son contact avec une professionnelle qui saura vous guider.

Cette sortie d’une longueur d’env. 3 à 5 kilomètres est accessible à tous et a lieu dans les environs du joli village d’Andlau.

Balade sophrologique

+33 6 71 53 08 27

Andlau

