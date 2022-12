Sophro balade Ambrugeat Ambrugeat AmbrugeatAmbrugeat Catégories d’évènement: Ambrugeat Ambrugeat

Corrèze

Sophro balade Ambrugeat, 27 décembre 2022
Lac de Séchemailles

Ambrugeat
Corrèze

2022-12-27 10:00:00 – 2022-12-27 11:30:00

Corrèze Lac de Séchemailles Ambrugeat Corrèze Ambrugeat De 10h à 11h30 au Lac de Séchemailles, informations plus précises sur le lieu de rendez-vous lors de l’inscription.

Tarifs ; 15€ par personne, 20€ par couple, 30€ par famille sur réservation obligatoire, 15 personnes maximum Vous découvrirez le temps de cette balade une façon originale de vous promener. L’alternance entre marche et exercices de sophrologie vous amènera à ralentir, à vous détendre, à vous apaiser, à mettre tous vos sens en éveil, et vous permettra de profiter pleinement de ce moment dans la nature pour vous ressourcer. L’alliance entre la sophrologie et la marche renforce les effets bénéfiques de chacune de ces pratiques. A vivre seul ou en famille. Lac de Séchemailles Ambrugeat Ambrugeat

