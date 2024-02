Sophro-Balade# 3 Peyrolles-en-Provence, dimanche 21 avril 2024.

Sophro-Balade# 3 Peyrolles-en-Provence Bouches-du-Rhône

C’est parti pour les Sophro Balades à partir de mars

Ouvert à toutes les personnes de plus de 16 ans

Balade simple petite distance entremêlée de séance de Sophrologie en pleine nature

C’est parti pour les Sophro Balades à partir de mars

Ouvert à toutes les personnes de plus de 16 ans

Balade simple petite distance entremêlée de séance de Sophrologie en pleine nature

Matériel à prévoir tenue confortable basket serviette ou pagne, de l’eau

Annulation possible selon la météo

Le point de rdv communiqué lors de l’inscription

Plus d’informations au 06.18.60.83.26

Amandine Hebrard sophrologue Certifié depuis 2018 EI .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 12:00:00

Peyrolles-en-Provence 13860 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amandinehebrard@hotmail.com

L’événement Sophro-Balade# 3 Peyrolles-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-13 par Provence Tourisme