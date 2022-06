Sophro balade

2 pers.mini – 10 pers.maxi Une balade accompagnée par la nature , un éveil à la sensorialité. Prendre le temps de l’instant présent, oublier le quotidien et s’offrir une parenthèse verte à l’écoute de l’environnement tant extérieur qu’intérieur. Marche entrecoupée de séances de sophrologie.

