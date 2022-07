Sophro Balade, 2 août 2022, .

Sophro Balade



2022-08-02 – 2022-08-02

Profitez d’un moment de reconnexion en pleine forêt pour (re)découvrir la sophrologie au travers d’exercices de respiration, de mouvements corporels doux et de relaxation. Le but ? Prendre du temps pour vous, vous détendre, vous ressourcer et renouer avec vos 5 sens.

+33 3 85 82 12 27 https://cpie-pays-de-bourgogne.com/cpie/evenement/214484/Sophro-balade

