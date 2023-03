Sophielesbasbleus Sophielesbasbleus, 31 mars 2023, Mirmande.

Vous allez découvrir les étapes de la création d’une robe de mariée et de corset, l’atelier et tout son équipement, ainsi que les créations de la maison.

Exposition des créations de la Maison.

L’atelier boutique est idéalement situé dans le village pittoresque de Mirmande.

Baignant dans le monde du mariage depuis 14 années. C’est avec passion que je réalise pour vous des robes de mariées et corset.

Coralie Charrier, maman de trois merveilleux enfants, je suis né à Crest dans la Drôme.

​Plus qu’une passion, la couture fait partie de moi.

Après un apprentissage et l’obtention d’un CAP Couture flou en 2005, j’ai débuté par l’ouverture d’une boutique de retouches puis je me suis rapidement tourné vers les mariées.

​Ayant depuis toujours une attirance pour les costumes d’époque, je suis littéralement tombé amoureuse du corset.

Après beaucoup de toiles, de documentation, quelques formations, celui-ci n’a plus de secret pour moi.

En avril 2017, l’ouverture de mon atelier boutique, dans le village de Mirmande, m’oriente vers les enfants, depuis je crée plein de petites choses pour eux.​

En 2022 mon amour pour les belle matière reprend le dessus, c ‘est pour cette raison que la maison de couture se réoriente vers les robes de mariées.

Aujourd’hui je me consacre exclusivement à la création de robes de mariées, corset, tenu de cortège pour vos bambins, robes de soirées, et gilet, chemise et pantalon pour le marié.

Sophielesbasbleus 5 grand rue 26270 MIRMANDE Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:30:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T09:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

robe de mariee couture

