Enluminure Nature Sophie Théodose, 1 avril 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Enluminure Nature 1 et 2 avril Sophie Théodose

Chacun sait que pour enluminer il faut avoir de bons yeux, être patient et précis.

Mais pas que !

J’ajouterai qu’il faut aussi, et surtout, être heureux d’enluminer !

Dans mon atelier, je passe de longues heures parfois laborieuses mais surtout joyeuses.

Je me concentre sur le « beau geste » pour faire perdurer cette ancestrale technique de peinture, vieille de 1500 ans, qui n’a pas pris une ride ; L’histoire lui donne sa raison d’être, l’avenir son énergie contemporaine.

La réinterprétation des cultures millénaires d’ici ou d’ailleurs, ainsi que l’envie d’explorer des territoires inédits sont autant d’inspirations qui guide mon geste

Ce travail d’exception est rendu possible par la préciosité des matériaux – parchemin, pigments, ors, argent et cuivre –, qui confère un luxe incomparable à mes créations.

C’est également dans mon atelier que j’ai patiemment élaboré mon livre,

J’ai souhaité qu’il reflète l’atmosphère des cours que j’aimais donner jusqu’à l’année dernière : gaie, dynamique, ouverte. Avec une touche de pédagogie, car vous remarquerez que chaque chapitre aborde une étape technique de l’enluminure !

Bienvenue au musée Ducastel Vera et dans mon atelier pour découvrir mon métier.

Sophie Théodose 11 rue st Jacques 78100 Saint Germain En Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.sophietheodose.fr »}, {« type »: « email », « value »: « sth@sophietheodose.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/SophieTheodoseenlumineur/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

enluminure parchemin

