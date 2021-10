Paris Goethe-Institut de Paris île de France, Paris Sophie Scholl – Les Deniers jours Goethe-Institut de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sophie Scholl – Les Deniers jours Goethe-Institut de Paris, 4 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 4 novembre 2021

de 18h à 20h

gratuit

En coopération avec la délégation Permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’UNESCO Un film réalisé par Marc Rothemund, Allemagne, 2005, 117 min Avec Julia Jentsch , Alexander Held, Fabian Hinrichs Février 1943 : au cours d’une distribution de tracts contre le régime nazi, la jeune Sophie Scholl est arrêtée dans l’enceinte de l’université de Munich en compagnie de son frère. Après avoir été interrogée plusieurs jours par la Gestapo, elle est condamnée à mort par le « Tribunal du Peuple » nazi puis guillotinée. Spectacles -> Projection Goethe-Institut de Paris 17 avenue d’Iéna Paris 75016

9 : Iéna (234m) 6 : Boissière (317m)

Contact :Goethe-Institut 0144439230 Spectacles -> Projection Étudiants;Ados;Cinéma;En famille

Date complète :

2021-11-04T18:00:00+01:00_2021-11-04T20:00:00+01:00

© Bavaria Film International

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Goethe-Institut de Paris Adresse 17 avenue d'Iéna Ville Paris lieuville Goethe-Institut de Paris Paris