Sallertaine : Sophie Pergue, Broderie d’Art 31 mars – 2 avril Sophie Pergue, Broderie d’Art

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, j’aurai me plaisir de vous accueillir dans mon atelier pour vous présenter ma passion pour ma broderie, mon savoir-faire et mes créations.

Parcours

Après avoir appris la Broderie d’Art Haute couture à l’école Lesage à Paris, j’ai installé mon atelier à Sallertaine, au cœur du marais vendéen.

C’est là, avec mon crochet de Lunéville, que je crée des accessoires de mode et de décoration en utilisant tous les matériaux qui m’inspirent : fils de soie, de coton ou de lin, perles, paillettes, canetilles ou rubans me permettent d’exprimer toute une palette d’émotions.

Sacs, carnets, broches ou barrettes, mais aussi coussins ou abat-jour, chaque objet se pare de broderie.

Je puise dans mes rencontres avec des artisans d’art toute une palette de matériaux inédits que je brode : émail sur cuivre, verre, paille ou cuir enrichissent mes broderies par leur relief et leur lumière, et m’apportent beaucoup d’inspiration pour mes tableaux brodés. Je peux alors laisser place à mes rêveries au fil de mon crochet…

Enfin, je reçois de nombreuses élèves qui viennent apprendre dans une ambiance chaleureuse la technique du crochet de Lunéville et la magie de la Broderie d’Art.

Sophie Pergue, Broderie d’Art 56 rue de Verdun 85300 Sallertaine Sallertaine 85300 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 21 50 71 »}, {« type »: « email », « value »: « sophiebrodeuse@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.broderiepergue.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

