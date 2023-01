Sophie Maurin au Café de la Danse Café de la Danse, 5 avril 2023, Paris.

Le mercredi 05 avril 2023

de 19h30 à 22h45

. payant

Ce concert est la release de son nouvel album prévu le 22 février Longitudes !

Pianiste et productrice, Sophie Maurin parfait un songwriting intensément mélodique d’où jaillissent ses fantaisies poétiques. Son phrasé qui claque et son timbre si particulier en font l’une des voix les plus reconnaissables de la scène francophone.

Un carnet de bord musical en douze escales. Chaque chanson est une confidence pop, liée à des coordonnées géographiques. Lieux de vie, de passage ou fantasmés sont les décors de ce disque-voyage.

Navigant d’une émotion à une autre, Sophie Maurin nous embarque dans cette odyssée sensible et addictive avec à la barre toujours ce plaisir immense et communicatif.

Café de la Danse 5 Passage Louis-Philippe 75011 Paris

