Sophie Le Cam Troyes, samedi 13 avril 2024.

Sophie Le Cam Troyes Aube

Comme un petit chien (très mignon) dans un jeu de quilles, Sophie Le Cam déboule sur la scène pop avec un premier album décalé et sincère, où les synthés lo-fi et la production délibérément minimaliste donnent le change à une poésie directe, impertinente et faussement naïve.

Sophie Le Cam c’est un peu Renaud (première période) qui aurait enfilé un sous pull de Philippe Katerine pour chanter les garçons, les chiens et le tennis.

Concert organisé par l’Association Troyes Chante en partenariat avec le Théâtre le Quai.

Réservation sur le site de La Maison du Boulanger et sur HelloAsso Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Théâtre Le Quai

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Sophie Le Cam Troyes a été mis à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne