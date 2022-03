SOPHIE LE CAM / DERNIERES DATES / AVRIL Bateau EL ALAMEIN Paris Catégorie d’évènement: Paris

Madame, Monsieur, Qu’on se le dise: c’est la fin pour “Veuillez croire”, les dernières dates, mais c’est gai, c’est le printemps, ça va envoyer des fleurs ! Pour cette série festive de fin d’exploitation, le Bateau El Alamein me donne carte blanche. C’est pourquoi, à cause du fait d’être honorée, j’ai proposé aux artistes sublimes suivants de partager la scène avec moi les 4 premiers samedis du mois d’avril: INFORMATIONS TRES PRATIQUES Ouverture des portes à 19h30 – Concerts à 20h30. Préventes 12€ / sur place 14€. Lien vers la billetterie: [https://www.bateauelalamein.com/concerts-evenements](https://www.bateauelalamein.com/concerts-evenements) ​ ​ ACCES Bateau EL ALAMEIN 10 Port de la Gare, 75013 Paris – Au pied de la BNF BAR – CONCERT – JARDIN FLOTTANT M° 6 : Quai de la Gare M° 14 BNF RER C : BNF Bus 62 arrêt BNF / Bus 89 arrêt Quai de la gare Station Vélib au 7 quai François Mauriac Métro 7 : Pierre et Marie Curie Tram 3a : Porte d’Ivry Nous vous attendons nombreux pour ces 4 ultimes consécrations de la cagoule en laine. Veuillez croire, SLC. Dernières dates pour “Veuillez croire” Bateau EL ALAMEIN 10 Port de la Gare, 75013 Paris Paris Quartier de la Gare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T19:30:00 2022-04-02T22:30:00;2022-04-09T19:30:00 2022-04-09T22:30:00;2022-04-16T19:30:00 2022-04-16T22:30:00;2022-04-23T19:30:00 2022-04-23T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bateau EL ALAMEIN Adresse 10 Port de la Gare, 75013 Paris Ville Paris lieuville Bateau EL ALAMEIN Paris

Bateau EL ALAMEIN Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

