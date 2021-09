Paris Eglise Saint-François d'Assise île de France, Paris Sophie Lambert Eglise Saint-François d’Assise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sophie Lambert Eglise Saint-François d’Assise, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 0h

gratuit

Les autres oiseaux – Installation lumineuse, environnement sonore, performance Des taches de lumière animent le sol ; le ciel est plongé dans la nuit. Un chant d’oiseau sonore interpelle, d’autres lui répondent. Certains visiteurs échangent avec eux. Des cris emplissent l’atmosphère bientôt plongée dans le chaos, mais une voix flutée, claire et envoutante chasse le désordre et capte l’attention. L’étrange conversation revitalise. Sophie Lambert dessine le monde sensible, traduisant les phénomènes physiques qui la fascinent. La vulnérabilité du vivant est au cœur de sa recherche actuelle. Elle a exposé à la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, la Fondation Ricard, le Salon de Montrouge, l’Alliance française de Venise, la Galerie Céline Arnal. Pour Nuit Blanche 2016, elle a créé Comme un rêve de verre, aux Archives Nationales, en partenariat avec le CIAV. Elle enseigne le dessin d’art à Sèvres – Cité de la Céramique, conçoit et anime des ateliers artistiques au Musée Picasso et à la Cité de l’architecture. Avec le soutien de l’Association Art Culture et Foi, www.artculturefoi-paris.fr Avec le soutien de Elsa Lederlin et Zad Moultaka. Nuit Blanche -> Nuit Blanche Eglise Saint-François d’Assise 7 – 9 rue de Mouzaïa Paris 75019

7bis : Danube (219m) 7bis : Botzaris (224m) 48, 60, 71 RER E – Gare de l’est, Magenta 3b – Hôpital Robert Debré

Contact :Sophie Lambert https://sophielambert.fr Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T20:00:00+02:00_2021-10-03T00:00:00+02:00

Sophie Lambert

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Eglise Saint-François d'Assise Adresse 7 - 9 rue de Mouzaïa Ville Paris lieuville Eglise Saint-François d'Assise Paris