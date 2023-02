SOPHIE, LA HARPISTE ESSAION – SALLE THEATRE, 11 février 2023, PARIS.

SOPHIE, LA HARPISTE ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-12 (2023-02-11 au ) 17:30. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

ESSAION THEATRE présente ce spectacle Spectacle humoristique, musical, poétique et décapant. Prix du OFF du Festival Mont-Blanc d’Humour. Un one-woman-show d’une originalité rafraîchissante… Des aventures cocasses et touchantes interprétées par une Sophie Bonduelle dotée d’un sacré tempérament et d’un humour ravageur. Seule en scène et avec son instrument, Sophie la Harpiste, tour à tour concertiste, intermittente du spectacle, professeur vous raconte avec un humour féroce, un regard sans concession, le monde qui l’entoure et ses travers. Tout y passe : le public, les élèves, les compositeurs, la musique contemporaine. De plus et pour ne rien gâcher, ses doigts de fée font de la harpe un instrument tout terrain : du Baroque à la musique Contemporaine en passant par le Rap. Un spectacle musical (déjanté!) pour toute la famille, à partie de 8 ans Durée: 1H05 Auteurs : Sophie Bonduelle et André Stocchetti Avec: Sophie Bonduelle Mise en scène: Jean-Paul Rolin Presse: La Provence: «Un vrai plaisir tant pour les yeux que les oreilles. Sans modération. Drôle, virtuose et généreuse » La Marseillaise: «Une soirée à pleurer de rire» Le dauphiné libéré: «C’est un coup de foudre artistique… » L’Est Républicain: «A l’auditorium, Sophie la Harpiste a excellé dans son ” one-woman-musical-show.» Télérama Sortir: «One-woman-show d’une originalité rafraîchissante. Des aventures cocasses et touchantes interprétées par une Sophie Bonduelle dotée d’un sacré tempérament et d’un humour ravageur.» Un divertissement qui tient toutes ses cordes… Ambiance joyeuse et folle sur le plateau… concert irrésistible…Spectacle «canon»…C’est fin et profond…Musicaux frissons…Belles émotions. BC lerideaurouge SOPHIE, LA HARPISTE

Votre billet est ici

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD 75004

ESSAION THEATRE présente ce spectacle

Spectacle humoristique, musical, poétique et décapant. Prix du OFF du Festival Mont-Blanc d’Humour.

Un one-woman-show d’une originalité rafraîchissante… Des aventures cocasses et touchantes interprétées par une Sophie Bonduelle dotée d’un sacré tempérament et d’un humour ravageur.

Seule en scène et avec son instrument, Sophie la Harpiste, tour à tour concertiste, intermittente du spectacle, professeur vous raconte avec un humour féroce, un regard sans concession, le monde qui l’entoure et ses travers. Tout y passe : le public, les élèves, les compositeurs, la musique contemporaine. De plus et pour ne rien gâcher, ses doigts de fée font de la harpe un instrument tout terrain : du Baroque à la musique Contemporaine en passant par le Rap.

Un spectacle musical (déjanté!) pour toute la famille, à partie de 8 ans

Durée: 1H05

Auteurs : Sophie Bonduelle et André Stocchetti

Avec: Sophie Bonduelle

Mise en scène: Jean-Paul Rolin

Presse:

La Provence: «Un vrai plaisir tant pour les yeux que les oreilles. Sans modération. Drôle, virtuose et généreuse » La Marseillaise: «Une soirée à pleurer de rire» Le dauphiné libéré: «C’est un coup de foudre artistique… » L’Est Républicain: «A l’auditorium, Sophie la Harpiste a excellé dans son ” one-woman-musical-show.» Télérama Sortir: «One-woman-show d’une originalité rafraîchissante. Des aventures cocasses et touchantes interprétées par une Sophie Bonduelle dotée d’un sacré tempérament et d’un humour ravageur.» Un divertissement qui tient toutes ses cordes… Ambiance joyeuse et folle sur le plateau… concert irrésistible…Spectacle «canon»… C’est fin et profond…Musicaux frissons…Belles émotions. BC lerideaurouge

. EUR22.0 22.0 euros

Votre billet est ici