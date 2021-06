Sophie Koch & Bertrand Chamayou Théâtre du Capitole, 21 octobre 2021-21 octobre 2021, Toulouse.

Sophie Koch & Bertrand Chamayou

Théâtre du Capitole, le jeudi 21 octobre à 20:00

### Récital Deux grands artistes au sommet de leur art. La magnifique Sophie Koch, inoubliable Ariane et Kundry sur notre scène, s’allie au piano magicien, sensuel et lumineux de Bertrand Chamayou. Tous deux explorent le Lied et la mélodie du premier XXe siècle, entre impressionnisme et expressionnisme, entre postromantisme et avant-garde. Richard Strauss est au programme, compositeur cher au coeur de Sophie Koch, puisqu’elle fut le Komponist et le Chevalier à la rose de sa génération sur les scènes du monde entier. Et venez entendre son Berg, quelques semaines avant sa prise de rôle dans Wozzeck !**Sophie Koch :** Mezzo-soprano **Bertrand Chamayou :** Piano _ Mélodies et lieder d’Alban Berg, Richard Strauss, Igor Stravinsky, Claude Debussy _ ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Capitole](https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/affichage-evenement/-/event/event/6021483)[](https://www.theatreducapitole.fr/autour-de-la-flute-enchantee) ![]() ### Infos pratiques Jeudi 21 octobre à 20h

Tarif unique : 20€

Culture

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T20:00:00 2021-10-21T21:59:00