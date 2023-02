Sophie, Emmanuelle et les autres Archives Départementales Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Sophie, Emmanuelle et les autres Archives Départementales, 2 mars 2023, Nantes. 2023-03-02

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : oui Réservation sur weezevent.com Avec les comédiennes Emmanuelle Briffaud et Sophie Renou, de la Compagnie la Fidèle idée. Composée d’extraits choisis du spectacle “Sortie de route”, de textes parmi ceux qui les ont inspirées, “Sophie, Emmanuelle et les autres” mêle le jeu de scènes autour de leur propre parole, le témoignage sur leur parcours de femmes artistes issues d’un milieu populaire et la voix d’autrices venant compléter, déployer ou questionner les thématiques ainsi abordées, dans un désir de partage, de bienveillance et d’émotion. Une lecture créée en partenariat avec la Bibliothèque départementale et les Archives Départementales de Loire-Atlantique. Durée : 40 minutes environ, suivie d’une discussion avec le public. Archives Départementales Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/sophie-emmanuelle-et-les-autres/INFOLOC-7789852?dateIndex=0

