Côtes-d’Armor Paimpol « Sophie a 8 ans et demi, elle aime les marshmallows, les jus de pommes en brique et les histoires en vrac. Elle aimerait bien aimer l’école, mais l’école elle dit toujours : “Difficultés” “Du mal à s’intégrer” “ Manque de concentration” “Tout le temps dans la lune”… Alors Sophie lit beaucoup, philosophe seule, toute seule, s’interroge sur la vie, le désir, le consentement, la solitude, les rêves. Sophie, c’est l’enfant qui est plus en avance qu’en retard, si seulement on savait l’écouter. Un spectacle drôle sur la tristesse, la violence et la solitude de l’enfance. » +33 7 60 85 73 40 https://www.limagequiparleblog.org/ La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol

